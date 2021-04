Governo Draghi, sondaggi preoccupanti: crolla la fiducia degli italiani (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo gli ultimi sondaggi di Euromedia Research illustrati su La Stampa, la fiducia degli italiani nei confronti del Governo e del presidente del Consiglio Draghi è calata drasticamente in poco meno di due mesi. Credit: Thomas Lohnes/Getty ImagesL’effetto Mario Draghi sembra ormai essere già esaurito. Rispetto all’insediamento del nuovo Governo di circa due mesi fa, i consensi degli italiani sono infatti crollati in modo significativo. A rivelarlo è l’ultimo sondaggio di Euromedia Research illustrato dalla direttrice Alessandra Ghisleri su La Stampa. I dati aggiornati al 16 aprile sono eloquenti: la fiducia nel presidente del Consiglio subentrato a ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo gli ultimidi Euromedia Research illustrati su La Stampa, lanei confronti dele del presidente del Consiglioè calata drasticamente in poco meno di due mesi. Credit: Thomas Lohnes/Getty ImagesL’effetto Mariosembra ormai essere già esaurito. Rispetto all’insediamento del nuovodi circa due mesi fa, i consensisono infattiti in modo significativo. A rivelarlo è l’ultimoo di Euromedia Research illustrato dalla direttrice Alessandra Ghisleri su La Stampa. I dati aggiornati al 16 aprile sono eloquenti: lanel presidente del Consiglio subentrato a ...

matteosalvinimi : La richiesta che la Lega oggi porterà al presidente Draghi è che tutti i soldi nel nuovo Decreto Imprese vengano de… - petergomezblog : Sondaggio Euromedia per La Stampa, Draghi perde l’11% dei consensi in due mesi di governo e va al 52,7. Risale la f… - fanpage : Crolla la fiducia nel governo e nel presidente del Consiglio, Mario Draghi - sevecandido : RT @mariamacina: Orlando dice che no, non è stato un complotto internazionale (sic!) a far fuori il governo Conte II ma l'ostilità delle él… - FWjupPIwbXOSmQ3 : RT @il_Giangi: '#erdogandittatore perché non rispetta i #DirittiUmani' ha detto #Draghi, il cui #Governo coi #DPCM impedisce ai cittadini d… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Il piano delle Regioni: dalle palestre agli spostamenti, prove di ripartenza. Ecco il calendario Spostamenti Le linee guida pensate dalle Regioni non fanno riferimento al tema degli spostamenti, ma il pressing dei governatori e della componente di centrodestra del governo su Draghi è già ...

D'Alema: 'Le pressioni della Lega su Speranza tipiche di una cultura di destra, rozza e squadristica' ... di cui la campagna contro il ministro della Salute è una spia evidente, che rischia di logorare rapidamente l'azione del governo Draghi, vittima di continui contrasti. La legge elettorale in vigore ...

Dalle Regioni le linee guida: oggi la cabina di regia ROMA (16 aprile 2021) - Due metri di distanza all'interno di palestre, cinema, teatri e nei ristoranti, dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14. Le Regioni propongono le regole per fa ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato oltre 100mila mascherine e 300 litri di gel igienizzante messi in vendita in note catene ...

