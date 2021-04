Game of Games di Simona Ventura cambia giorno di programmazione su Rai2 per gli ascolti (Di venerdì 16 aprile 2021) Game of Games, il programma condotto da Simona Ventura, è stato momentaneamente sospeso: lo show cambierà giorno di programmazione per cercare di migliorare gli ascolti. Non c'è pace per Simona Ventura: il suo Game of Games dovrà cambiare giorno di programmazione per via degli ascolti poco soddisfacenti delle prima settimane, complice anche una collocazione un po' infelice in palinsesto. Il Game show nato da un'idea di Ellen DeGeneres va in onda, dallo scorso 31 marzo, il mercoledì sera su Rai2 in prima serata ma lo slot assegnato evidentemente non ha portato molta fortuna a Simona ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021)ofs, il programma condotto da, è stato momentaneamente sospeso: lo show cambieràdiper cercare di migliorare gli. Non c'è pace per: il suoofs dovràrediper via deglipoco soddisfacenti delle prima settimane, complice anche una collocazione un po' infelice in palinsesto. Ilshow nato da un'idea di Ellen DeGeneres va in onda, dallo scorso 31 marzo, il mercoledì sera suin prima serata ma lo slot assegnato evidentemente non ha portato molta fortuna a...

Advertising

Simo_Ventura : Game of Games di Simona Ventura non è stato sospeso, in onda il martedì dopo lo show di Brignano - goodmorning_ara : @GAME_REFF 13 Lagi, auto sirbay by notif - SerieTvserie : Game of Games sospeso (ma non cancellato), il game show di Rai 2 sarà ricollocato - tvblogit : Game of Games sospeso (ma non cancellato), il game show di Rai 2 sarà ricollocato - Reality_House : RT @Simo_Ventura: Game of Games di Simona Ventura non è stato sospeso, in onda il martedì dopo lo show di Brignano -

Ultime Notizie dalla rete : Game Games Atp Montecarlo: Fognini eliminato da Ruud in due set ... quando l'avversario si aggiudica cinque games di fila e indirizza l'incontro. Non basta la ... La cronaca Il primo set non ha un padrone, tanto che si va avanti fino al nono game senza break, ...

Simona Ventura ha deciso: 'Non mi vedo in tv, ho voglia di fare altro' ' Game of the Games " Gioco Loco ' infatti non ha ottenuto successo né di pubblico né di critica.

Simona Ventura, non trattiene l’entusiasmo: cosa è successo? Simona Ventura, reduce dal successo di Game of Games, ha colpito tutto il suo pubblico con una reazione inaspettata. Cos'ha fatto?

Simona Ventura torna in tv con Game of Games – Gioco Loco: ecco di cosa si tratta Ieri sera è andata in onda su Rai Due la prima puntata di Game of Games - Gioco Loco, il nuovo programma condotto da Simona Ventura. La Ventura ...

... quando l'avversario si aggiudica cinquedi fila e indirizza l'incontro. Non basta la ... La cronaca Il primo set non ha un padrone, tanto che si va avanti fino al nonosenza break, ...of the" Gioco Loco ' infatti non ha ottenuto successo né di pubblico né di critica.Simona Ventura, reduce dal successo di Game of Games, ha colpito tutto il suo pubblico con una reazione inaspettata. Cos'ha fatto?Ieri sera è andata in onda su Rai Due la prima puntata di Game of Games - Gioco Loco, il nuovo programma condotto da Simona Ventura. La Ventura ...