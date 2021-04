Enula senza filtri si confessa a Silvia Toffanin: “Mi servono per proteggermi” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Il ritorno alla realtà è stato impegnativo, adesso sto ritrovando l’equilibrio”. Enula, la cantate eliminata nel corso della quarta puntata del serale di “Amici 2021”, nella sua prima intervista tv a Verissimo, domani 17 aprile, racconta le emozioni di questo momento. “Sarò eternamente grata per questa esperienza. È stato bellissimo, porterò tutto con me”. Dopo aver ricevuto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 aprile 2021) “Il ritorno alla realtà è stato impegnativo, adesso sto ritrovando l’equilibrio”., la cantate eliminata nel corso della quarta puntata del serale di “Amici 2021”, nella sua prima intervista tv a Verissimo, domani 17 aprile, racconta le emozioni di questo momento. “Sarò eternamente grata per questa esperienza. È stato bellissimo, porterò tutto con me”. Dopo aver ricevuto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

albe1233458 : RT @sunflowers_e: ma pensate la noia della puntata di domani senza Leonardo, Tommaso ed Enula confido in Serena ed Aka #amici20 - Lisa78452999 : RT @sunflowers_e: ma pensate la noia della puntata di domani senza Leonardo, Tommaso ed Enula confido in Serena ed Aka #amici20 - loonazione : sto guardando il serale di amici della settimana scorsa io avrei fatto rimanere enula senza neanche farla cantare sembra una fata dei boschi - sunflowers_e : ma pensate la noia della puntata di domani senza Leonardo, Tommaso ed Enula confido in Serena ed Aka #amici20 - ravenosh_ : Breve storia a lieto fine: Io che mi ricordo che sabato ci sono le qualifiche e penso noo mi perdo Enula a Verissim… -

Ultime Notizie dalla rete : Enula senza Amici 2021 Serale/ Eliminato e anticipazioni registrazione 17 aprile: Raoul Bova.. 'La mia preoccupazione è di lasciare la scuola e la gara senza aver dimostrato tutte le mie ... Dopo aver vinto il ballottaggio contro Enula nella scorsa puntata, il cantante della squadra di Arisa e ...

Amici, Tommaso Stanzani rivela i suoi sentimenti per la ballerina: 'Con Martina è nata un'amicizia speciale' ... dove si è avvicinato molto anche a Leonardo ed Enula. A unire i due ballerini però sembrerebbe ... "Vivendo in casetta senza telefoni, non avevo la percezione di quello che stava succedendo fuori. ...

Amici anticipazioni serale del 17 aprile: Deddy esce? la notizia sconvolge, Aka7even distrutto, per lui si mette male Chi ha seguito la puntata di Amici registrata del 14 aprile ha fatto sapere che Raoul Bova e Loredana Bertè saranno i ...

Leo Gassmann: età, fidanzata, Enula, Alessandro Gassmann, X-Factor, Sanremo, Instagram Leo Gassmann è uno dei giovani talenti della musica italiana reduce da X-Factor e Sanremo. Scopriamo tutto su di lui!

'La mia preoccupazione è di lasciare la scuola e la garaaver dimostrato tutte le mie ... Dopo aver vinto il ballottaggio contronella scorsa puntata, il cantante della squadra di Arisa e ...... dove si è avvicinato molto anche a Leonardo ed. A unire i due ballerini però sembrerebbe ... "Vivendo in casettatelefoni, non avevo la percezione di quello che stava succedendo fuori. ...Chi ha seguito la puntata di Amici registrata del 14 aprile ha fatto sapere che Raoul Bova e Loredana Bertè saranno i ...Leo Gassmann è uno dei giovani talenti della musica italiana reduce da X-Factor e Sanremo. Scopriamo tutto su di lui!