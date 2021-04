Draghi difende Speranza: “Critiche non fondate né giustificate” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Le Critiche al ministro Speranza non sono né fondate né giustificate, dovevano trovare pace fin dall’inizio, lo stimo e l’ho voluto io nel governo”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa sulle riaperture in vista per il 26 aprile, quando nell’Italia del coronavirus tornerà anche la zona gialla. A quanto apprende l’Adnkronos, nel corso della cabina di regia del governo di oggi su dati e riaperture, si sono vissuti momenti di tensione (“discussione accesa”) di fronte alle richieste del partito di Matteo Salvini, che ha posto sul tavolo la questione in termini netti. Da una parte quindi la Lega che “voleva riaprire praticamente tutto, già dal 26” aprile, come trapela da chi era presente a Palazzo Chigi, dall’altra il fronte della cautela, con in testa il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) “Leal ministronon sono néné, dovevano trovare pace fin dall’inizio, lo stimo e l’ho voluto io nel governo”. Così il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa sulle riaperture in vista per il 26 aprile, quando nell’Italia del coronavirus tornerà anche la zona gialla. A quanto apprende l’Adnkronos, nel corso della cabina di regia del governo di oggi su dati e riaperture, si sono vissuti momenti di tensione (“discussione accesa”) di fronte alle richieste del partito di Matteo Salvini, che ha posto sul tavolo la questione in termini netti. Da una parte quindi la Lega che “voleva riaprire praticamente tutto, già dal 26” aprile, come trapela da chi era presente a Palazzo Chigi, dall’altra il fronte della cautela, con in testa il ...

