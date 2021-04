Draghi: “Con riaperture dal 26 aprile preso un rischio ragionato”. Il video (Di venerdì 16 aprile 2021) Draghi: “Con riaperture dal 26 aprile preso un rischio ragionato” Roma, 16 apr. (askanews) – “Le decisioni di stamattina sostanzialmente si anticipano al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, come poi vi chiarirà il ministro Speranza, ma introducono un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedneza alle attività all’aperto, anche la ristorazione, all’aperto a pranzo e a cena e alle scuole. Le scuole aprono tutte, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zona gialle e arancione, mentre in rosso vi sono delle modalità che suddividono in parte in presenza, in parte a distanza”: lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa al termine della cabina di regia. “Prima di dare la ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 aprile 2021): “Condal 26un” Roma, 16 apr. (askanews) – “Le decisioni di stamattina sostanzialmente si anticipano al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, come poi vi chiarirà il ministro Speranza, ma introducono un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedneza alle attività all’aperto, anche la ristorazione, all’aperto a pranzo e a cena e alle scuole. Le scuole aprono tutte, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zona gialle e arancione, mentre in rosso vi sono delle modalità che suddividono in parte in presenza, in parte a distanza”: lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, durante la conferenza stampa al termine della cabina di regia. “Prima di dare la ...

Draghi introduce nei sostegni il criterio dell'utile: cos'è e come funziona Cos'altro ha detto Draghi in conferenza stampa su dl sostegni ed economia Nell'incontro di oggi con i giornalisti, l'ex numero uno della Bce ha affrontato anche altri nodi dell'agenda economica

Nel Def il conto degli aiuti distribuiti nell'anno del lockdown: 56 miliardi su 108 sono andati alle imprese (che attaccavano il Sussidistan)... Si vedrà in quale misura è davvero, per citare Draghi, ' debito buono ' necessario per limitare i ... e in che parte invece è andato a vantaggio di chi sarebbe stato in grado di stare in piedi con le ...

Nuovo DPCM Draghi – Dal 26 aprile aperture graduali In zona “gialla” potranno riaprire di sera i ristoranti, ma solo con tavoli all’aperto così come teatri, cinema e spettacoli. Secondo il nuovo DPCM Draghi al chiuso saranno resi noti dei protocolli da ...

Riaperture piscine, palestre, bar, spiagge, discoteche: ecco il calendario. La novità del "giallo rafforzato" La data chiave è il 26 aprile in cui debutta la zona gialla rafforzata: rispetto alla zona gialla di prima è sicuramente meno restrittiva: bar e ristoranti sono aperti fino alle 22 ...

