Daydreamer – Le ali del sogno | anticipazioni dal 19 al 23 aprile 2021 | nuovi problemi per Can e Sanem

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 16 aprile 2021) Grazie alledi– Le ali del, relative alle puntate dal 19 al 23, scopriamo che per Can enon tutto andrà liscio, sebbene la coppia stia attraversando un bel momento, che accadrà?– Le ali del: i genitori disono in pensiero per la figlia Come sappiamo, Leyla ed Emre hanno affrontato moltie avuto altrettante preoccupazioni. Sia la nuova attività, che la salute di Nihat li ha fatti stare in ansia. Nihat, dopo il malore, non vuole seguire la dieta prescrittagli contro il colesterolo alto. Leyla ha trovato un insegnante di musica, Emre non lo ha voluto, per gelosia, pensando che si sia invaghito della moglie. Il padre di ...