Dalla regina Elisabetta ai parenti tedeschi: i 30 presenti al funerale del principe Filippo (Di venerdì 16 aprile 2021) Trenta persone, come da disposizioni governative sul coronavirus. Il funerale del principe Filippo, in programma sabato 17 aprile nella tenuta di Windsor, sarà celebrato in forma ristrettissima per non contravvenire alle norme britanniche anti-contagio: Buckingham Palace ha quindi stilato la lista degli ammessi alla cappella di San Giorgio per l’ultimo saluto al compianto duca di Edimburgo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 aprile 2021) Trenta persone, come da disposizioni governative sul coronavirus. Il funerale del principe Filippo, in programma sabato 17 aprile nella tenuta di Windsor, sarà celebrato in forma ristrettissima per non contravvenire alle norme britanniche anti-contagio: Buckingham Palace ha quindi stilato la lista degli ammessi alla cappella di San Giorgio per l’ultimo saluto al compianto duca di Edimburgo.

Addio a Filippo: il marito italiano di Beatrice, i parenti tedeschi, Lady Ogilvy. Chi sono i 30 invitati ai funerali Ma divisi dalla presenza del cugino Peter. Mossa strategica della regina che in questo funerale vuole l'attenzione concentrata solo sul suo amato Filippo? E non su possibili scambi di occhiate, ...

F1, Hamilton: "Triste per la scomparsa del Principe Filippo. Ci guarderà dall'alto" ... marito della Regina Elisabetta d'Inghilterra , che è scomparso pochi giorni fa all'età di 99 anni. Il pilota della Mercedes , che è stato insignito del titolo di Sir proprio dalla corona britannica, ...

