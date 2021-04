Covid: Draghi, 'rapporto debito-pil va visto con occhi di oggi' (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr (Adnkronos) - "Se la situazione del livello del rapporto debito/Pil fosse giudicata con gli occhi di ieri sarebbe molto preoccupante. Gli occhi di oggi sono completamente diversi. La pandemia ha giustificato, reso legittima la creazione di debito, ha ispirato i comportamenti delle regole di Bruxelles, che infatti sono sospese, e e informato la politica monetaria della Bce". Lo ha detto Mario Draghi. "Gli occhi di oggi vedono tassi di interesse che erano al 3% e oggi sono allo 0,5% sull'emissione del debito pubblico, sono diversi", ha spiegato il premier. "Nessuno, in tutte le conversazioni fatte, ha ventilato che le regole possano tornare in vigore come eran, non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr (Adnkronos) - "Se la situazione del livello del/Pil fosse giudicata con glidi ieri sarebbe molto preoccupante. Glidisono completamente diversi. La pandemia ha giustificato, reso legittima la creazione di, ha ispirato i comportamenti delle regole di Bruxelles, che infatti sono sospese, e e informato la politica monetaria della Bce". Lo ha detto Mario. "Glidivedono tassi di interesse che erano al 3% esono allo 0,5% sull'emissione delpubblico, sono diversi", ha spiegato il premier. "Nessuno, in tutte le conversazioni fatte, ha ventilato che le regole possano tornare in vigore come eran, non è ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi Covid: Speranza, criteri riaperture dettati da minore trasmissione virus all'aperto Questo il punto sull'epidemia fatto dal ministro della Salute Roberto Speranza durante la conferenza stampa, in corso, con il presidente del Consiglio Mario Draghi. 'Sulla base di questi elementi - ...

VIDEO CONFERENZA STAMPA DRAGHI/ "Spostamenti tra regioni in zona gialla e con pass" ...ha parlato della vicenda relativa all'acquisto di dispositivi durante la prima ondata Covid tramite ... Il premier Mario Draghi è tornato sulle questioni economiche: " Ci saranno sicuramente settori ...

Covid: Draghi, scuola? 'Stanziati 390mln per tpl, fatto molto e sentiremo regioni' Roma, 16 apr (Adnkronos) - Per la riapertura delle scuole "sono stati stanziati 390mln per un programma di trasporti pubblici locali da attuarsi con le Regioni, ci sono dei limiti al 50% ma è stato fa ...

Covid: Draghi, 'rimbalzo economia molto forte nei prossimi mesi' Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Nell'economia "avremo un rimbalzo molto forte nei prossimi mesi e poi dovremo attestarci su un livello di crescita che ci permetta di uscire dall'alto debito. Il rimbalzo è ...

