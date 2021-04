Chiusura Zoo delle Maitine, Abbate: “Presenterò interrogazione a De Luca per salvarlo” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPesco Sannita (Bn) – “Presenterò, in Regione Campania, un’interrogazione al Presidente Vincenzo De Luca per sostenere e salvare, dalla Chiusura definitiva, lo “Zoo delle Maitine” di Pesco Sannita, comune beneventano”. A dichiararlo il consigliere regionale Gino Abbate. “La struttura, attualmente, verte in grande difficoltà economica a causa della pandemia correndo il rischio di non poter più sfamare gli oltre 400 animali presenti. Una realtà, composta da professionisti ed esperti guidati dal direttore Bartolomeo Maio che ha saputo fare dello zoo non solo un’attrazione per appassionati e famiglie ma una vera oasi felice che mira alla protezione di specie animali in via di estinzione. La valorizzazione e il rilancio del Sannio sono, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPesco Sannita (Bn) – “, in Regione Campania, un’al Presidente Vincenzo Deper sostenere e salvare, dalladefinitiva, lo “Zoo” di Pesco Sannita, comune beneventano”. A dichiararlo il consigliere regionale Gino. “La struttura, attualmente, verte in grande difficoltà economica a causa della pandemia correndo il rischio di non poter più sfamare gli oltre 400 animali presenti. Una realtà, composta da professionisti ed esperti guidati dal direttore Bartolomeo Maio che ha saputo fare dello zoo non solo un’attrazione per appassionati e famiglie ma una vera oasi felice che mira alla protezione di specie animali in via di estinzione. La valorizzazione e il rilancio del Sannio sono, ...

