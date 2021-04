Che fine ha fatto Erica Liverani di Masterchef 5? Ecco dove mangiare i suoi piatti (Di venerdì 16 aprile 2021) Erica Liverani aveva vinto la quinta edizione di Masterchef Italia, ma oggi, dopo tanta esperienza e gavetta, non lavora in un ristorante: ha aperto una gastronomia con le sorelle. Erica Liverani concorrente tra le più apprezzate di Masterchef, ha lavorato sempre un po’ in sordina rispetto ad altri. Onestamente forse nessuno avrebbe puntato sulla sua L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 16 aprile 2021)aveva vinto la quinta edizione diItalia, ma oggi, dopo tanta esperienza e gavetta, non lavora in un ristorante: ha aperto una gastronomia con le sorelle.concorrente tra le più apprezzate di, ha lavorato sempre un po’ in sordina rispetto ad altri. Onestamente forse nessuno avrebbe puntato sulla sua L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

