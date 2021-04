Twitch banna 7,5 milioni di account bot! A caccia di trasparenza contro i numeri gonfiati (Di giovedì 15 aprile 2021) Twitch ha inferto un colpo fatale agli spettatori-bot. In una dichiarazione su Twitter, la società ha confermato di aver bannato 7,5 milioni di account che infrangono le regole e vengono utilizzati principalmente per il "view-botting". Il view-botting è un grande affare nel mondo dello streaming, poiché gli utenti si impegnano ad acquistare visualizzazioni per salire di livello nelle classifiche degli streamer. Con più visualizzazioni, sale la popolarità degli streamer e questo influenza monetizzazione e accordi di sponsorizzazione. Twitch ha utilizzato il machine learning nei suoi tentativi di identificare gli account falsi, che alcuni streamer senza scrupoli potrebbero usare per aumentare il numero di spettatori e generare più clamore intorno al loro canale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021)ha inferto un colpo fatale agli spettatori-bot. In una dichiarazione su Twitter, la società ha confermato di averto 7,5diche infrangono le regole e vengono utilizzati principalmente per il "view-botting". Il view-botting è un grande affare nel mondo dello streaming, poiché gli utenti si impegnano ad acquistare visualizzazioni per salire di livello nelle classifiche degli streamer. Con più visualizzazioni, sale la popolarità degli streamer e questo influenza monetizzazione e accordi di sponsorizzazione.ha utilizzato il machine learning nei suoi tentativi di identificare glifalsi, che alcuni streamer senza scrupoli potrebbero usare per aumentare il numero di spettatori e generare più clamore intorno al loro canale. Leggi altro...

