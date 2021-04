Sì allo Stato nell’industria. Ma a tempo determinato. Scrive La Malfa (Di giovedì 15 aprile 2021) Durante le crisi economiche di particolare gravità, come quella del 1929 o quella del 2008 ed oggi quella causata dalla pandemia, un gran numero di imprese bancarie o non bancarie rischia il dissesto. Se si tratta di imprese di una certa dimensione, magari con una lunga storia alle spalle e con posizioni significative sui mercati, è molto difficile per gli Stati voltare la testa dall’altra e dichiarare che si tratta di quella “distruzione creativa” che Schumpeter considerava la caratteristica propria delle economie capitalistiche. Gli interventi sono largamente inevitabili e sono stati praticati in tutte le circostanze ricordate. Ma non sono una buona cosa, almeno nell’esperienza italiana di questi anni. Intanto non li si chiami interventi keynesiani e non si usi Keynes per giustificarli. Keynes, che non era affatto corrivo agli interventi dello Stato, pensava che la ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) Durante le crisi economiche di particolare gravità, come quella del 1929 o quella del 2008 ed oggi quella causata dalla pandemia, un gran numero di imprese bancarie o non bancarie rischia il dissesto. Se si tratta di imprese di una certa dimensione, magari con una lunga storia alle spalle e con posizioni significative sui mercati, è molto difficile per gli Stati voltare la testa dall’altra e dichiarare che si tratta di quella “distruzione creativa” che Schumpeter considerava la caratteristica propria delle economie capitalistiche. Gli interventi sono largamente inevitabili e sono stati praticati in tutte le circostanze ricordate. Ma non sono una buona cosa, almeno nell’esperienza italiana di questi anni. Intanto non li si chiami interventi keynesiani e non si usi Keynes per giustificarli. Keynes, che non era affatto corrivo agli interventi dello, pensava che la ...

Advertising

repubblica : ?? Papa: condividere proprieta' non e' comunismo, e' cristianesimo allo stato puro - ilriformista : Bertolaso e Borrelli non provocarono danni erariali allo Stato: qualcuno ora chiederà scusa? - Agenzia_Ansa : Condividere la proprietà 'non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro'. A sottolinearlo è stato Papa Francesco… - ilgattoelavolp5 : @lameduck1960 Per riassumere, ho i miei anticorpi, creati gratis dal mio sistema immunitario ma devo farli distrugg… - angelo_arcadu : RT @GuidoCrosetto: Breve storia triste (e stupida). ILVA al 60% andrà allo Stato che si accollerà tutti i debiti. Arcelor scenderà al 40%… -

Ultime Notizie dalla rete : allo Stato The Elder Scrolls Online: Blackwood - Anteprima tra le Fiamme dell'Ambizione ...qui l'importanza dei cultisti di Gates of Oblivion) abbiano ramificazioni maligne anche nello stato ...dire che tutti voi potrete personalizzare il vostro fido alleato in qualsiasi ramo vorrete e allo ...

Il sogno di The Elder Scrolls Online nato con Oblivion - Intervista a Rich Lambert ...vicende di Rada al - Saran che avevano un tono più gotico e incentrate più sul come lui sia stato ... La maggior parte del nostro sforzo è quello di far sembrare tutti i nostri ambienti familiari e allo ...

Ceccarini a RBN: "Scamacca piace alla Juve, ma occhio allo scambio Dybala-Icardi" Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Cose di Calcio', è intervenuto il direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini, esperto di mercato: "Gasperini ...

F1 | Alpine, Ocon: “Io e Alonso trattati allo stesso modo” La prima gara stagionale non è stata certamente positiva per Esteban Ocon, ben lontano dalla zona punti e con una vettura che non sembra al momento essere al passo dei migliori team del centro gruppo.

...qui l'importanza dei cultisti di Gates of Oblivion) abbiano ramificazioni maligne anche nello...dire che tutti voi potrete personalizzare il vostro fido alleato in qualsiasi ramo vorrete e......vicende di Rada al - Saran che avevano un tono più gotico e incentrate più sul come lui sia... La maggior parte del nostro sforzo è quello di far sembrare tutti i nostri ambienti familiari e...Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Cose di Calcio', è intervenuto il direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini, esperto di mercato: "Gasperini ...La prima gara stagionale non è stata certamente positiva per Esteban Ocon, ben lontano dalla zona punti e con una vettura che non sembra al momento essere al passo dei migliori team del centro gruppo.