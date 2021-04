Serie C, Lo Monaco: “In C compiuto un grave errore. Ghirelli-Balata? Ecco cosa ne penso” (Di giovedì 15 aprile 2021) Parola a Pietro Lo Monaco.Bari, verso la sfida contro il Palermo: finita l’emergenza in difesa, ipotesi cambio modulo. Le ultimeL'ex dirigente sportivo di Genoa e Palermo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. In particolare, Pietro Lo Monaco ha posto l'accento sulla recente riforma che ha sancito l'eliminazione della C2. Di seguito, le sue dichiarazioni."La C è già passata attraverso grandi mutilazioni, non dimentichiamoci che da 90 squadre qualche anno fa si è passati a 60. Un errore gravissimo fu quello di mettere un unico campionato di C, togliendo C1 e C2, ma il passaggio dal dilettantismo è diventato così troppo traumatico. Negli ultimi anni ha avuto una crisi di identità pazzesca, proprio oggi leggevo di polemiche tra il presidente Ghirelli con quello di Serie B, Balata, ma è ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 aprile 2021) Parola a Pietro Lo.Bari, verso la sfida contro il Palermo: finita l’emergenza in difesa, ipotesi cambio modulo. Le ultimeL'ex dirigente sportivo di Genoa e Palermo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. In particolare, Pietro Loha posto l'accento sulla recente riforma che ha sancito l'eliminazione della C2. Di seguito, le sue dichiarazioni."La C è già passata attraverso grandi mutilazioni, non dimentichiamoci che da 90 squadre qualche anno fa si è passati a 60. Ungravissimo fu quello di mettere un unico campionato di C, togliendo C1 e C2, ma il passaggio dal dilettantismo è diventato così troppo traumatico. Negli ultimi anni ha avuto una crisi di identità pazzesca, proprio oggi leggevo di polemiche tra il presidentecon quello diB,, ma è ...

Advertising

WiAnselmo : #SerieC, Lo Monaco: 'In C compiuto un grave errore. Ghirelli-Balata? Ecco cosa ne penso' - Mediagol : #SerieC, Lo Monaco: 'In C compiuto un grave errore. Ghirelli-Balata? Ecco cosa ne penso' - firenzeviola_it : LO MONACO, Lega Serie A mai così divisa. De Zerbi... - ILOVEPACALCIO : Lo Monaco è sicuro: «A fine anno ci sarà un'ecatombe in Serie C» - Ilovepalermocalcio - francis_welcome : RT @TMW_radio: ???Lo Monaco a @StadioAperto: '#SerieA mai così divisa dai tempi delle 'sette sorelle', ma il nostro è un calcio 'malato'. Se… -