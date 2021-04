Riaperture, zona gialla da maggio, via a bar e ristoranti (ma palestre solo da metà mese) (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarà decisa questa mattina la road map delle Riaperture. Mario Draghi vuole dare un «segnale ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno più». E questo segnale... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarà decisa questa mattina la road map delle. Mario Draghi vuole dare un «segnale ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno più». E questo segnale...

Advertising

sole24ore : La Lega a Draghi: riaperture con numeri da zona gialla. Il premier: serve unità, non farsi dispetti… - fattoquotidiano : Draghi incontra la Lega, Romeo: “Se i dati sono da zona gialla perché non allentare le restrizioni? Miglior ristoro… - Tonino50193079 : RT @erika_b89: Tra poco mettono la mia regione di nuovo in zona rossa, abito da sola, non lavoro da un anno e mezzo, la mia sanità mentale… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier Mari… - GiovanniRoi : Zona gialla e riaperture: le Regioni accelerano. Oggi la nuova mappa dei colori in Italia. Ma questo dimostra al Go… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture zona Coronavirus, Campania verso l'arancione: tre Regioni restano rosse | Iss: Rt nazionale scende a 0,85 Mentre governo e Cts lavorano alla riaperture, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga , ha spiegato che '... tre Regioni restano rosse La Campania dovrebbe passare da zona ...

Zona rossa Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta, Campania verso l'arancione. Rt nazionale in calo a 0,85 ...al 100% in zona gialla e arancione da maggio superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla ... Fedriga: 'Su riaperture governo dia subito segno' La data delle riaperture 'non siamo noi a ...

Colori Regioni, nuova ordinanza oggi: Emilia Romagna verso la conferma dell'arancione (ma i numeri sono da zona gialla) Ma in virtù del decreto del governo Draghi che ha sospeso la zona gialla tutte queste regioni dovranno in ogni caso attendere, e sperare che i loro numeri non peggiorino successivamente, per entrare n ...

Lombardia: numeri da zona gialla e possibili riaperture La Lombardia ha numeri da zona gialla ma per il momento si trova obbligata, come altre undici regioni italiane. a rimanere in zona arancione. Nel Nuovo DPCM, attivo da dopo Pasqua fino al 30 aprile, ...

Mentre governo e Cts lavorano alla, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga , ha spiegato che '... tre Regioni restano rosse La Campania dovrebbe passare da......al 100% ingialla e arancione da maggio superiori in presenza al 100% a maggio ingialla ... Fedriga: 'Sugoverno dia subito segno' La data delle'non siamo noi a ...Ma in virtù del decreto del governo Draghi che ha sospeso la zona gialla tutte queste regioni dovranno in ogni caso attendere, e sperare che i loro numeri non peggiorino successivamente, per entrare n ...La Lombardia ha numeri da zona gialla ma per il momento si trova obbligata, come altre undici regioni italiane. a rimanere in zona arancione. Nel Nuovo DPCM, attivo da dopo Pasqua fino al 30 aprile, ...