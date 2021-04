“Quando e come riaprono ristoranti e bar”. Covid, distanziamento, misure, pranzi e cene: cosa cambia (Di giovedì 15 aprile 2021) Riaperture per i ristoranti anche di sera, attenendosi alle regole. Nei bar, regole per le consumazioni e sì alle partite a carte. Tra le linee guida dalle Regioni, che oggi le sottoporranno al governo in vista delle riaperture di maggio, ci sono anche le distanze tra clienti per tornare nei bistrot, nelle osterie e in trattoria. DISTANZE NEI ristoranti Occorre privilegiare le prenotazioni, raccomandano le Regioni nelle linee guida visionate dall’Adnkronos, e “disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors)”. Le linee guida riguardano sia il pranzo sia la cena: ”Le misure”, si legge nella bozza, ”se rispettate, possono consentire lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Riaperture per ianche di sera, attenendosi alle regole. Nei bar, regole per le consumazioni e sì alle partite a carte. Tra le linee guida dalle Regioni, che oggi le sottoporranno al governo in vista delle riaperture di maggio, ci sono anche le distanze tra clienti per tornare nei bistrot, nelle osterie e in trattoria. DISTANZE NEIOccorre privilegiare le prenotazioni, raccomandano le Regioni nelle linee guida visionate dall’Adnkronos, e “disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors)”. Le linee guida riguardano sia il pranzo sia la cena: ”Le”, si legge nella bozza, ”se rispettate, possono consentire lo ...

Advertising

chetempochefa : 'C’è qualcosa nella storia di Patrick Zaki che prende in modo particolare, ed è ricordare quando un innocente è in… - RaiNews : La senatrice #Segre a Rai News ricorda 'ho provato anch'io la prigione e sarò sempre presente quando si parla di li… - reportrai3 : Esclusiva #report Cecilia Marogna è stata una delle persone di fiducia del cardinale Becciu quando era sostituto in… - 4Tchat : RT @DiDevote: BRAVA @DadoneFabiana stavolta RISULTATI PUBBLICI OBBLIGATORI non come nel 2009 quando #Ignazio_LaRussa volle il #testantidrog… - DiDevote : BRAVA @DadoneFabiana stavolta RISULTATI PUBBLICI OBBLIGATORI non come nel 2009 quando #Ignazio_LaRussa volle il… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando come Divina Commedia. Dante esoterico? Curioso, ma è più interessante il Dante economista Galletti convince quando ci ricorda che la memorabile terzina finale del poema "ma già volgeva il mio disio e 'l velle, / sì come rota ch'igualmente è mossa, / l'amor che move il sole e l'altre ...

Love and Monsters: apocalisse e mostri nel family film "alla Pixar" ideale per risollevare il morale in questo periodo ... la trama del post - apocalittico film per famiglie (con una nomination all'Oscar) Come racconta il protagonista Joel nella sequenza animata d'apertura, un meteorite stava per colpire la Terra quando,...

Motorola moto g100: lo smartphone che si trasforma in un PC desktop! La recensione Motorola decide di arricchire ancora una volta la serie moto g e per farlo non solo presenta un nuovo smartphone potente più degli altri ma lo rende anche capace di divenire un vero e proprio PC grazi ...

Quanto è lontana Londra dalla Gran Bretagna Londra non sarà più in Gran Bretagna? Uno studio della London School of Economics mostra l’andamento del voto in città rispetto ai risultati nazionali delle elezioni politiche: se nel 1955 la variazio ...

Galletti convinceci ricorda che la memorabile terzina finale del poema "ma già volgeva il mio disio e 'l velle, / sìrota ch'igualmente è mossa, / l'amor che move il sole e l'altre ...... la trama del post - apocalittico film per famiglie (con una nomination all'Oscar)racconta il protagonista Joel nella sequenza animata d'apertura, un meteorite stava per colpire la Terra,...Motorola decide di arricchire ancora una volta la serie moto g e per farlo non solo presenta un nuovo smartphone potente più degli altri ma lo rende anche capace di divenire un vero e proprio PC grazi ...Londra non sarà più in Gran Bretagna? Uno studio della London School of Economics mostra l’andamento del voto in città rispetto ai risultati nazionali delle elezioni politiche: se nel 1955 la variazio ...