Miracoli di uno 0-0 | la critica chiede scusa a Zidane | “Sottostimato | invece è un genio”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 aprile 2021) “E’ un”. Il che, detto dopo uno 0-0, fa abbastanza specie. Ma la qualificazione “sofferta” a spese del Liverpool ha convinto anche gli ultimi critici di. L’allenatore piùdella storia statistica del calcio. Ne avevamo scritto anche noi, due settimane fa. Il lavoro stellare di Zinedinealla guida del Real Madrid è stato elogiato in Inghilterra, e ovviamente in Spagna l’hanno notato. Gli esperti di BT Sport Rio Ferdinand e Steve McManaman hanno chiarito il concetto per tutti. “Questo ragazzo ha capacità incredibili. Lo ha fatto in poco tempo. È arrivato e ha collezionato trofei su trofei. Tre Champions League come allenatore? È fenomenale. Non ha molto da dire, lui non ha mai avuto molto da dire come giocatore. Ha lasciato parlare il suo calcio. Ora è molto simile nella gestione da ...