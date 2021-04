Milan, la scelta di Pioli fra Leao e Mandzukic per il Genoa (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Milan per la sfida contro il Genoa aveva un solo ballottaggio da risolvere quello tra Mandzukic e Leao Stefano Pioli ha scelto che sarà Rafael Leao il centravanti titolare dei rossoneri per la sfida di campionato contro il Genoa in programma domenica prossima a San Siro. L’attaccante portoghese vince dunque il ballottaggio con Mario Mandzukic, ancora più indietro di condizione. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 La squalifica di Ibrahimovic costringe dunque a soluzioni alternative in avanti per i rossoneri che dietro l’unica punta schiereranno un tridente composto da Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilper la sfida contro ilaveva un solo ballottaggio da risolvere quello traStefanoha scelto che sarà Rafaelil centravanti titolare dei rossoneri per la sfida di campionato contro ilin programma domenica prossima a San Siro. L’attaccante portoghese vince dunque il ballottaggio con Mario, ancora più indietro di condizione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 La squalifica di Ibrahimovic costringe dunque a soluzioni alternative in avanti per i rossoneri che dietro l’unica punta schiereranno un tridente composto da Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

beppet81 : @PianiMino Io veramente nn capisco i tifosi che si fanno tirare in mezzo che gigio faccia ciò che vuole lo ha spieg… - EmanueleDolce : @RadioDoubleD @matteo252403661 @marifcinter Non sono un fan di Scaroni, ma i suoi processi ENI e simili nulla c'ent… - SalGal1899 : @Redblack100x100 @CucchiRiccardo Quei soldi in Italia non li becca da nessuno se non dal milan. All’estero c’è solo… - manoACM1899 : RT @LUZrossonero: @max74volpato Esattamente, penso che l'unico atteggiamento giusto sia fidarsi di Maldini e aspettare. Alla peggio, se Gig… - LUZrossonero : @max74volpato Esattamente, penso che l'unico atteggiamento giusto sia fidarsi di Maldini e aspettare. Alla peggio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan scelta Sponsor, brand forte e zero debiti: ecco come Elliott ha ribaltato il Milan, ora la Champions per certificare il progetto Dopo qualche prima scelta non completamente azzeccata - tanto sul mercato quanto a livello ... Elliott fissava come obiettivo anche quello di 'ottenere successi di lungo termine per AC Milan ...

Caccia grossa! ... chiede a Letizia Moratti, assessore al Welfare presente in aula, di rivedere la scelta rimuovendo ...su divieti ed eventuali sanzioni) con le gare di Europa League disputate con la maglia del Milan. ...

Sponsor, brand forte e zero debiti: ecco come Elliott ha ribaltato il Milan, ora la Champions per certificare il progetto Otto partite, un rush finale da affrontare con il piede premuto sull'acceleratore. All'orizzonte c'è la Champions League e una musichetta che ...

Di Gennaro a TMW Radio: "Donnarumma? Se vuole restare al Milan, può decidere anche di cambiare procuratore" L'opinionista di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: Si aspettava ...

Dopo qualche primanon completamente azzeccata - tanto sul mercato quanto a livello ... Elliott fissava come obiettivo anche quello di 'ottenere successi di lungo termine per AC...... chiede a Letizia Moratti, assessore al Welfare presente in aula, di rivedere larimuovendo ...su divieti ed eventuali sanzioni) con le gare di Europa League disputate con la maglia del. ...Otto partite, un rush finale da affrontare con il piede premuto sull'acceleratore. All'orizzonte c'è la Champions League e una musichetta che ...L'opinionista di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: Si aspettava ...