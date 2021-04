Isola dei Famosi | colpo di scena | nessuna eliminazione nella puntata di stasera Due naufraghe al televoto

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 16 aprile 2021) A L’deii colpi dinon finiscono mai:di questa sera si scopre infatti che non è prevista alcuna. I tre nominati (Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani) rimangono dunque in gara ma vanno incontro a tre differenti destini. E, infine, dalle nomination spuntano i nomi dei due naufraghi che se la giocano alsettimanale. Appuntamento in differita La nuovade L’deiè indubbiamente storica nel suo genere, dal momento che va in onda questa sera non in diretta ma in differita. La scelta è motivata dalla necessità di non accavallarsi con la diretta delladi Supervivientes (la versione spagnola del reality) in onda ...