Hamilton: "Limiti di pista? Per me era tutto chiaro" (Di giovedì 15 aprile 2021) Pur con qualche difficoltà in più rispetto all'anno scorso, Lewis Hamilton è riuscito a portare al successo la Mercedes nel GP inaugurale della stagione, ma è consapevole che la Red Bull sarà forte ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) Pur con qualche difficoltà in più rispetto all'anno scorso, Lewisè riuscito a portare al successo la Mercedes nel GP inaugurale della stagione, ma è consapevole che la Red Bull sarà forte ...

Advertising

UgoBaroni : RT @SkySportF1: In esclusiva per @SkySport, @LewisHamilton parla della sua vita oltre la pista: 'Sta a me stabilire limiti e confini della… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Russell difende Hamilton sulla questione 'limiti di pista' #F1inGenerale - F1inGenerale_ : F1 | Russell difende Hamilton sulla questione 'limiti di pista' #F1inGenerale - paoloangeloRF : Hamilton: 'Sta a me stabilire limiti e confini della mia vita' - yuko_takechan : RT @SkySportF1: In esclusiva per @SkySport, @LewisHamilton parla della sua vita oltre la pista: 'Sta a me stabilire limiti e confini della… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton Limiti Hamilton: "Limiti di pista? Per me era tutto chiaro" ... Hamilton ci è andato cauto: "Siamo solo alla seconda gara, non posso dire cosa accadrà in futuro ... Sainz: "Per me Imola potrebbe essere più difficile" Questione limiti di pista Sul tema dei track ...

Vettel: 'In Bahrain Lewis più intelligente di Max' - FormulaPassion.it In Bahrain Max era più veloce di Hamilton negli ultimi giri, aveva gomme migliori ma Lewis è stato ... Non so come faremo quest'anno, non è semplice - anche per via dei cordoli - rimanere nei limiti ...

Vettel: “In Bahrain Lewis più intelligente di Max” Sebastian Vettel, intervistato nella conferenza stampa proprio insieme a Lewis Hamilton, ha commentato la prima gara stagionale ...

Hamilton: "Limiti di pista? Per me era tutto chiaro" Interrogato su che piega possa prendere la sua rivalità con Verstappen, Hamilton ci è andato cauto: "Siamo solo alla seconda gara, non posso dire cosa accadrà in futuro sulla rivalità tra me e ...

...ci è andato cauto: "Siamo solo alla seconda gara, non posso dire cosa accadrà in futuro ... Sainz: "Per me Imola potrebbe essere più difficile" Questionedi pista Sul tema dei track ...In Bahrain Max era più veloce dinegli ultimi giri, aveva gomme migliori ma Lewis è stato ... Non so come faremo quest'anno, non è semplice - anche per via dei cordoli - rimanere nei...Sebastian Vettel, intervistato nella conferenza stampa proprio insieme a Lewis Hamilton, ha commentato la prima gara stagionale ...Interrogato su che piega possa prendere la sua rivalità con Verstappen, Hamilton ci è andato cauto: "Siamo solo alla seconda gara, non posso dire cosa accadrà in futuro sulla rivalità tra me e ...