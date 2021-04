"Dopo la terapia intensiva, una fatica mostruosa". Laura Boldrini ricoverata, il messaggio dall'ospedale (Di giovedì 15 aprile 2021) Pochi giorni fa, l'annuncio di Laura Boldrini: "Dovrò essere operata". L'ex presidente della Camera aveva anche rivelato di avere paura. Oggi, giovedì 14 aprile, il messaggio dalla stanza di ospedale, un post sui social: "L'intervento è andato bene", ha premesso la Boldrini, rassicurando sulle sue condizioni di salute. Dunque, ha aggiunto: "Dopo un passaggio in terapia intensiva mi hanno spostata in reparto. E' subito iniziata la riabilitazione, che nella fase post operatoria è una prova durissima perché il dolore è forte". Quindi, la Boldrini ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno avuto per lei "un pensiero di sostegno e di affetto". Nell'immagine rilanciata, la stanza dell'ospedale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Pochi giorni fa, l'annuncio di: "Dovrò essere operata". L'ex presidente della Camera aveva anche rivelato di avere paura. Oggi, giovedì 14 aprile, ila stanza di, un post sui social: "L'intervento è andato bene", ha premesso la, rassicurando sulle sue condizioni di salute. Dunque, ha aggiunto: "un passaggio inmi hanno spostata in reparto. E' subito iniziata la riabilitazione, che nella fase post operatoria è una prova durissima perché il dolore è forte". Quindi, laha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno avuto per lei "un pensiero di sostegno e di affetto". Nell'immagine rilanciata, la stanza dell'...

