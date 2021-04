Days Gone su PC, ci siamo: Sony svela la data di uscitaHDblog.it (Di giovedì 15 aprile 2021) Days Gone, come promesso, sta finalmente arrivando su PC con tanti miglioramenti grafici: Sony oggi ha annunciato la data da cui sarà disponibile su Steam e Epic Games Store.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021), come promesso, sta finalmente arrivando su PC con tanti miglioramenti grafici:oggi ha annunciato lada cui sarà disponibile su Steam e Epic Games Store.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

PlayStationIT : Dai un primo sguardo al gameplay di #DaysGone su PC, incluso il supporto per monitor 21:9 ultra-wide. In arrivo il… - Asgard_Hydra : Days Gone su PC, ci siamo: Sony svela la data di uscita - - Asgard_Hydra : Days Gone: la versione PC ha finalmente una data di uscita! - Stoupwhiff : Arriva finalmente l’annuncio che in tanti aspettavano: la data d’uscita della versione per PC di Days Gone. Il gioc… - HDblog : Days Gone su PC, ci siamo: Sony svela la data di uscita -