Covid: 16.974 nuovi casi e 380 morti (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 16.974 i casi e 380 i decessi nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 16.168, mentre i decessi 469. Mentre sono 319.633 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 334.766. Il tasso di positività è del 5,3%, ieri era stato del 4,8%. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 16.974 ie 380 i decessi nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri ierano stati 16.168, mentre i decessi 469. Mentre sono 319.633 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 334.766. Il tasso di positività è del 5,3%, ieri era stato del 4,8%.

