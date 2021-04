Consulta: ergastolo ostativo a boss incompatibile con la Costituzione (Di giovedì 15 aprile 2021) E' incompatibile con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'ergastolo ostativo a cui sono condannati boss e affiliati alla mafia e che impedisce loro, se non collaborano, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) E'con lae con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'a cui sono condannatie affiliati alla mafia e che impedisce loro, se non collaborano, ...

Advertising

Mov5Stelle : Pur rispettando la decisione della Consulta, non ne condividiamo il principio secondo cui l’ergastolo ostativo sia… - repubblica : ?? Ergastolo ostativo, la Consulta risponde alla Cassazione: 'È incompatibile con la Costituzione ma serve intervent… - fattoquotidiano : Ergastolo ai boss stragisti, per la Consulta la norma che vieta di liberarli va riscritta: ora il Parlamento ha un… - Straccia2 : RT @Mov5Stelle: Pur rispettando la decisione della Consulta, non ne condividiamo il principio secondo cui l’ergastolo ostativo sia incompat… - isulanabianchi : RT @WikiMafia: ?? #GIOVANNIFALCONE INCOSTITUZIONALE ?? Così ha deciso oggi la Consulta: entro maggio 2022 l'ergastolo ostativo, norma voluta… -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta ergastolo Consulta: ergastolo ostativo a boss incompatibile con la Costituzione E' incompatibile con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'ergastolo ostativo a cui sono condannati boss e affiliati alla mafia e che impedisce loro, se non ...la Consulta ...

Ergastolo ostativo, per la Consulta 'è incompatibile con la Costituzione, intervengano Camere' Ergastolo ostativo, per la Consulta 'è incompatibile con la Costituzione, intervengano ...

Consulta: ergastolo ostativo a boss incompatibile con la Costituzione E' incompatibile con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'ergastolo ostativo a cui sono condannati boss e affiliati alla mafia e che impedisce loro, se non collaborano, ...

Ergastolo ostativo, per la Consulta "è incompatibile con la Costituzione, intervengano Camere" I giudici costituzionali rilevano il contrasto con i principi di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena. Ma danno un anno di tempo al Parlamento per adeguare la norma ...

E' incompatibile con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'ostativo a cui sono condannati boss e affiliati alla mafia e che impedisce loro, se non ...la...ostativo, per la'è incompatibile con la Costituzione, intervengano ...E' incompatibile con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'ergastolo ostativo a cui sono condannati boss e affiliati alla mafia e che impedisce loro, se non collaborano, ...I giudici costituzionali rilevano il contrasto con i principi di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena. Ma danno un anno di tempo al Parlamento per adeguare la norma ...