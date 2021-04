Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2021 ore 16:30 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Viabilità DEL 14 APRILE 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E L’USCITA PER LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CASSIA, IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, CODE SULLE PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021)DEL 14 APRILEORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E L’USCITA PER LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CASSIA, IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, CODE SULLE PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tragico schianto in auto: Adrian muore a 26 anni, gravissimo il fratello Solo dopo le 16, quando sono stati rimossi i mezzi incidentati e una volta effettuati i rilievi, la viabilità ha ripreso a scorrere regolarmente. Morto a 22 anni dopo un incidente di scialpinismo ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 04 - 2021 ore 15:30 VIABILITÀ DEL 14 APRILE 2021 ORE 13.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO ... CODE SUL TRATTO URBANO DELL'A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA SULL'AURELIA CODE ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera Solo dopo le 16, quando sono stati rimossi i mezzi incidentati e una volta effettuati i rilievi, laha ripreso a scorrere regolarmente. Morto a 22 anni dopo un incidente di scialpinismo ...DEL 14 APRILE 2021 ORE 13.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO ... CODE SUL TRATTO URBANO DELL'A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DASULL'AURELIA CODE ...