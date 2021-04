Una bambina di 8 anni, Mia Montemaggi, è stata portata via da tre uomini (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una bambina di 8 anni, Mia Montemaggi, potrebbe essere stata rapita da tre uomini mentre si trovava a casa della nonna. Sospetti anche sulla madre, non autorizzata a vederla da sola. Ansia e preoccupazione per una bambina, scomparsa mentre si trovava a casa della nonna: secondo le ricostruzioni fin qui disponibili, la piccola sarebbe stata L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Unadi 8, Mia, potrebbe essererapita da trementre si trovava a casa della nonna. Sospetti anche sulla madre, non autorizzata a vederla da sola. Ansia e preoccupazione per una, scomparsa mentre si trovava a casa della nonna: secondo le ricostruzioni fin qui disponibili, la piccola sarebbeL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : Allerta in Francia, rapita una bambina di otto anni #ANSA - fanpage : ULTIM'ORA Allerta in Francia. Rapita Mia Montemaggi, una bambina di 8 anni. - Open_gol : «Mia Montemaggi, occhi castani, capelli castani lunghi con frangia, rapita da tre uomini di tipo europeo», si legge… - giaadaa__ : RT @giuliasgolden: giovanni che si prende cura di lei manco fosse una bambina di tre anni. non toccatemi ???????????????? #amemici20 #Amici20 htt… - eyestrange : RT @gioremo98: passato, quel passato che le fa male e che la intimorisce al punto da farla sembrare davvero una bambina indifesa, col suo o… -