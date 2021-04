Ucraina | Usa | ' Mosca autorizzi verifiche internazionali a zone confine'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Vienna, 14 apr. (Adnkronos/Dpa) - Gli Stati Uniti chiedono alla Russia di invitare una missione sul campo, nei territori alcon l'in cui sono state ammassate forze militari, di rappresentanti di Paesi stranieri, per smorzare le tensioni. "Torniamo a chiedere alla Russia di spiegare le dimensioni, la composizione, e l'obiettivo della loro attività militare" alche non si spiega con le esercitazioni, ha dichiarato inoltre l'inviata all'Osce, Courtney Austrian, ribadendo che alcon l'sudorientale e in Crimea, dove la Russia ha spostato fra i 15mila e i 25mila soldati, la presenza militare è più significativa di qualsiasi altro momento dopo il 2014.

La ministra della Difesa tedesca Kramp - Karrenbauer ha ribadito che gli alleati occidentali 'non si faranno trascinare su questo terreno'. Il segretario di Statoe il ministro Lloyd Austin si confronteranno con i partner europei sull'approccio verso Mosca e il ritiro delle truppe ...Ieri Biden ha discusso con il suo omologo russo Vladimir Putin, insistendo sulla necessità di de - escalation delle tensioni sue Crimea. Secondo l'intelligenceci sarebbero margini per ..."Incontro produttivo con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. insieme abbiamo discusso di Afghanistan e Ucraina. La nostra alleanza è essenziale per raggiungere i nostri obiettivi comun ...Vienna, 14 apr. (Adnkronos/Dpa) – Gli Stati Uniti chiedono alla Russia di invitare una missione sul campo, nei territori al confine con l’Ucraina in cui sono state ammassate forze militari, di rappres ...