Traffico Roma del 14-04-2021 ore 13 | 30

(Di mercoledì 14 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto notevole disagio in centro Per una manifestazione in atto in via Molise nei pressi della sede del Ministero dello Sviluppo Economico sono chiuse alvia Veneto via Bissolati e via di San Basilio con forti ripercussioni per ildella zona ritardi anche per il servizio del trasporto pubblico ed è chiusa in tre la stazione di Barberini della linea metro a il termine della protesta È previsto alle 13:30 rallentamenti poi sono segnalati a Torre Gaia su Viale Duilio Cambellotti per incidente all’altezza di via Amico Aspertini in direzione di via di Tor Bella Monaca ed è cambiata la disciplina ditra la tangenziale Est e lo svincolo dell’autostrada A24 attenzione alle indicazioni sul posto per immettersi in tangenziale in direzione ...