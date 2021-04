“Mind Your Time” | stress da smartphone? Si cura con un’app

Advertising

unimib : Stressati dallo #smartphone? Arriva “Mind Your Time”, l’APP che aiuta a rilassarsi e a riaccendere la concentrazion… - TV7Benevento : Da Milano-Bicocca 'Mind Your Time', tecnologia per digital detox... - Adnkronos : La sfida inizia oggi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation: 45 giorni di t… - 1italiano1 : Innovazione:un'app monitora smartphone per benessere mentale. E' 'Mind your time' e punta a 10 mila euro con crowdf… - fisco24_info : Un'app monitora smartphone per benessere mentale: E' 'Mind your time' e punta a 10 mila euro con crowdfunding -

Ultime Notizie dalla rete : Mind Your

askanews

MILANO " Dipendenti o stressati dallo smartphone? Arriva l'app che aiuta a rilassarsi e a riaccendere la concentrazione nello studio e nel lavoro. Si chiama "Time" ed è l'idea nata da un gruppo di amici tutti under 30 " tre psicologi, due informatici e un economista " capitanato da Mattia Minzolini, ex studente dell'Università di Milano - Bicocca,...... think or stop staring atglow I wanna tell ya everything that's on mybaby Even if I choke Ooh, yeah [Pre - Chorus] So gimme that good love Good good love all night Don't needcash I ...This is it or situation will further deteriorate? These are some of the questions that will cross your mind when you look at today's numbers. India on Wednesday recorded the highest-ever, single-day ...Your business is growing and you are not sure how fast you might outgrow the property. • There are market conditions that are unstable, so only committing to a three- to five-year lease gives you ...