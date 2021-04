Inter, possibile scambio tra Joao Mario-Nuno Mendes con lo Sporting Lisbona (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Inter, ormai vicinissima alla conquista dello scudetto, inizia a pensare alle manovre da mettere in atto nella prossima sessione di calciomercato. Stando a quanto riportato da ‘Desporto ao Minuto’, lo Sporting Lisbona sarebbe pronto a trattare con i nerazzurri per il riscatto di Joao Mario, anche se il problema resta l’elevato ingaggio del portoghese, pari a quasi 3 milioni di euro annui. Per tale motivo il club bianco-verde potrebbe inserire nell’affare il cartellino del terzino Nuno Mendes, che piace molto ad Ausilio e potrebbe rappresentare la chiave di volta per sbloccare la trattativa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’, ormai vicinissima alla conquista dello scudetto, inizia a pensare alle manovre da mettere in atto nella prossima sessione di calciomercato. Stando a quanto riportato da ‘Desporto ao Minuto’, losarebbe pronto a trattare con i nerazzurri per il riscatto di, anche se il problema resta l’elevato ingaggio del portoghese, pari a quasi 3 milioni di euro annui. Per tale motivo il club bianco-verde potrebbe inserire nell’affare il cartellino del terzino, che piace molto ad Ausilio e potrebbe rappresentare la chiave di volta per sbloccare la trattativa. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Inter possibile Branca: 'Nessuno direbbe no alla piazza di Napoli' Marco Branca su un suo possibile approdo al Napoli L'ex direttore sportivo dell'Inter Marco Branca, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato di scudetto e di un suo possibile approdo ...

Calciomercato Juventus, salta lo scambio: 'È una follia, non si muove' ...con la società è ancora in stand - by e nel frattempo si continua a parlare di un suo possibile ... Come raccontato da Calciomercato.it, tuttavia, l'ex capitano dell'Inter non ha intenzione di lasciare ...

Inter, lo Sporting pensa al riscatto di Joao Mario: possibile uno scambio con Nuno Mendes TUTTO mercato WEB Calciomercato Juventus e Inter, ribaltone De Paul: “Richiesta ufficiale” Ribaltone per De Paul in ottica calciomercato, sul talento dell’Udinese c’è anche il Napoli oltre a Juventus e Inter Non solo Juventus e Inter ... Campoccia ha parlato anche del possibile ritorno dei ...

