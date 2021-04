In piazza l’intero trasporto aereo. E su Alitalia governo e Ue ai ferri corti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si apre ufficialmente lo scontro fra il governo italiano e la Commissione europea sul destino di Alitalia. Succede nel giorno in cui migliaia di lavoratori e lavoratrici dell’intero trasporto aereo in crisi manifestano davanti al Mise, bloccando via Veneto. C’è la bara portata a spalla dagli iscritti alla Fit Cisl, e lo striscione “Ministero del sotto-sviluppo economico”. Soprattutto c’è la rabbia di chi al momento non ha un futuro, come i 1.350 addetti di Air Italy. E di chi in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si apre ufficialmente lo scontro fra ilitaliano e la Commissione europea sul destino di. Succede nel giorno in cui migliaia di lavoratori e lavoratrici delin crisi manifestano davanti al Mise, bloccando via Veneto. C’è la bara portata a spalla dagli iscritti alla Fit Cisl, e lo striscione “Ministero del sotto-sviluppo economico”. Soprattutto c’è la rabbia di chi al momento non ha un futuro, come i 1.350 addetti di Air Italy. E di chi in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

