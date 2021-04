“Ho fatto sesso a tre”. L’attrice lo confessa e racconta particolari molto piccanti (Di mercoledì 14 aprile 2021) In questi capitoli si parla del periodo del matrimonio con Kutcher. I due, quindici anni di differenza a dividerli, sono stati sposati tra il 2005 e il 2013. E Demi rivela adesso di avere avuto un rapporto a tre con l’ex marito e un’altra donna. Un rapporto di cui poi si sarebbe pentita, e a cui aveva accettato di partecipare solo per far piacere al suo partner. «Volevo mostrargli quanto potessi essere fantastica e divertente», riporta Radar. Il sesso a tre risalirebbe ai primi anni di matrimonio. E in seguito, sempre secondo la versione di Moore riportata dal sito di gossip, l’attore avrebbe giustificato i suoi tradimenti tirando in ballo quell’episodio. Moore spiega che nel 2010 i tabloid americani sostenevano che suo marito – Kutcher – avesse incontrato una donna di 21 anni mentre giocava a bowling con sua figlia Rumer Willis. E Demi sarebbe stata ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 14 aprile 2021) In questi capitoli si parla del periodo del matrimonio con Kutcher. I due, quindici anni di differenza a dividerli, sono stati sposati tra il 2005 e il 2013. E Demi rivela adesso di avere avuto un rapporto a tre con l’ex marito e un’altra donna. Un rapporto di cui poi si sarebbe pentita, e a cui aveva accettato di partecipare solo per far piacere al suo partner. «Volevo mostrargli quanto potessi essere fantastica e divertente», riporta Radar. Ila tre risalirebbe ai primi anni di matrimonio. E in seguito, sempre secondo la versione di Moore riportata dal sito di gossip, l’attore avrebbe giustificato i suoi tradimenti tirando in ballo quell’episodio. Moore spiega che nel 2010 i tabloid americani sostenevano che suo marito – Kutcher – avesse incontrato una donna di 21 anni mentre giocava a bowling con sua figlia Rumer Willis. E Demi sarebbe stata ...

