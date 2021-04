Figliuolo: “A fine mese in Piemonte 40mila vaccini al giorno. Nuove dosi di Pfizer in arrivo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, questo pomeriggio a Torino ha ha visitato l’ hub del Lingotto e fatto il punto sulla campagna vaccinale che in Piemonte tocca le 24mila dosi al giorno: “Non bisogna aumentare repentinamente, ma per fine aprile si può arrivare a 40 mila. Vedendo questo centro penso che ci siamo. La Regione sta seguendo il piano vaccinale e ha somministrato l’87% delle dosi ricevute, e quindi ha bisogno di dosi. Sugli over 80 siamo al 78,5% su una media che oggi si attesta al 74%” ha affermato. A far crescere le vaccinazioni giornaliere anche le Nuove dosi in arrivo: “La notizia è che grazie alle pressioni europee nel trimestre Aprile-Maggio-Giugno ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo, questo pomeriggio a Torino ha ha visitato l’ hub del Lingotto e fatto il punto sulla campagna vaccinale che intocca le 24milaal: “Non bisogna aumentare repentinamente, ma peraprile si può arrivare a 40 mila. Vedendo questo centro penso che ci siamo. La Regione sta seguendo il piano vaccinale e ha somministrato l’87% dellericevute, e quindi ha bisogno di. Sugli over 80 siamo al 78,5% su una media che oggi si attesta al 74%” ha affermato. A far crescere le vaccinazioni giornaliere anche lein: “La notizia è che grazie alle pressioni europee nel trimestre Aprile-Maggio-Giugno ...

