F1 Gp Imola 2021: orari tv modificati. Diretta Sky e Tv8 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Imola, 14 aprile 2021 " Variazioni negli orari tv del weekend di Formula 1 , con il circus in scena a Imola . Dopo il successo di Lewis Hamilton in Bahrain, nonostante la Red Bull di Verstappen fosse ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021), 14 aprile" Variazioni neglitv del weekend di Formula 1 , con il circus in scena a. Dopo il successo di Lewis Hamilton in Bahrain, nonostante la Red Bull di Verstappen fosse ...

Dal Giappone alla tragedia: storia di Ratzenberger, l'altra vittima di Imola L'imminente arrivo della Formula 1 a Imola riporta alla mente il tragico weekend del 1 maggio 1994, costato la vita alla leggenda Ayrton Senna. Un fine settimana maledetto che condensò sulla pista imolese tutti gli incidenti gravi che ...

Formula 1 | Mazepin, obiettivo crescita per il fine settimana di Imola Nikita Mazepin non vede l'ora di scendere in pista ad Imola per il prossimo Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, secondo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Intervistato dal s ...

