Enertronica Santerno | Sace Simest delibera finanziamento di circa 2 | 4 milioni per sviluppo mercato USA

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito del progetto di supporto e dicommerciale delle proprie attività negli Stati Uniti in relazione al settore dell’Automazione Industriale e delle Rinnovabili, da realizzare attraverso la propria controllata al 100%nell’arco di 18-24 mesi, ha ottenuto dasocietà del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ladi undi euro 2.385.600,00. Il Comitato Agevolazioni dihato di accordare ilper l’importo complessivo di 2.385.600,00 che verrà corrisposto attraverso due erogazioni a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive legate allo stato di avanzamento ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enertronica Santerno

Teleborsa

, nell'ambito del progetto di supporto e di sviluppo commerciale delle proprie attività negli Stati Uniti in relazione al settore dell'Automazione Industriale e delle Rinnovabili, ...Su Aim Italia, bene(+7,48%), mentre Sostravel.com ha perso l'11,55%. In Europa, il Dax30 a Francoforte tiene meglio ( - 0,67%), puntellato dai rialzi di Infineon (+1,84%) e ...Enertronica Santerno, nell’ambito del progetto di supporto e di sviluppo commerciale delle proprie attività negli Stati Uniti in relazione al ...