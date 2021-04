Daydreamer, anticipazioni 14 aprile: addio Yigit! (Di mercoledì 14 aprile 2021) Trama Daydreamer 14 aprile 2021 con un lieto fine, tra il bacio di Can e Sanem e con l'addio di Yigit. Un doppio appuntamento imperdibile! Can scappa da Sanem Un doppio imperdibile appuntamento di Daydreamer 14 aprile 2021 di pomeriggio ma anche in prima serata, con una trama che ha non pochi colpi di scena. Nella puntata di Daydreamer oggi 14 aprile ecco che Leyla vorrà concretizzare il suo sogno di cantante e per fare questo incontra il suo maestro di canto. Purtroppo però Emre si rende conto di quanto l'uomo sia interessato alla moglie e questo scatena la sua gelosia. Se già lavorare in coppia è difficile, ora il Divit sta rendendo le cose per Leyla impossibili. Can e Sanem passano la serata insieme a Leyla e Emre, lasciandosi andare in un ballo romantico che ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Trama142021 con un lieto fine, tra il bacio di Can e Sanem e con l'di Yigit. Un doppio appuntamento imperdibile! Can scappa da Sanem Un doppio imperdibile appuntamento di142021 di pomeriggio ma anche in prima serata, con una trama che ha non pochi colpi di scena. Nella puntata dioggi 14ecco che Leyla vorrà concretizzare il suo sogno di cantante e per fare questo incontra il suo maestro di canto. Purtroppo però Emre si rende conto di quanto l'uomo sia interessato alla moglie e questo scatena la sua gelosia. Se già lavorare in coppia è difficile, ora il Divit sta rendendo le cose per Leyla impossibili. Can e Sanem passano la serata insieme a Leyla e Emre, lasciandosi andare in un ballo romantico che ...

Advertising

infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 13 aprile 2021 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 14 aprile: Sanem rincorre Can e lo bacia - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 13 aprile - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 14 aprile: Can e Sanem dormono insieme - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 14 aprile: Can spezza il cuore a Sanem -