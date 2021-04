Dalla Spagna: “Il Napoli attende offerte per Fabian Ruiz, fissato i prezzo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) In Spagna sono sicuri il Napoli mette in vendita Fabian Ruiz ed attende offerte per il calciatore. Soldi che saranno investiti per finanziare la prossima campagna acquisti della società di Aurelio De Laurentiis che ha fissato il prezzo del calciatore: almeno 50 milioni di euro. Chi non si presenta con quella cifra non sarà nemmeno ascoltato, il messaggio è chiaro per i top club che cercano il centrocampista spagnolo. Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid si sono messi sulle tracce di Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza col Napoli a giugno del 2023. Al momento il rinnovo di Fabian col Napoli è in alto mare, anche perché la richiesta economica è molto alta. ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Insono sicuri ilmette in venditaedper il calciatore. Soldi che saranno investiti per finanziare la prossima campagna acquisti della società di Aurelio De Laurentiis che haildel calciatore: almeno 50 milioni di euro. Chi non si presenta con quella cifra non sarà nemmeno ascoltato, il messaggio è chiaro per i top club che cercano il centrocampista spagnolo. Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid si sono messi sulle tracce diche ha un contratto in scadenza cola giugno del 2023. Al momento il rinnovo dicolè in alto mare, anche perché la richiesta economica è molto alta. ...

Advertising

ricpuglisi : Non vedo l'ora di commentarvi il Sacro Testo di @robersperanza, che giungerà dalla Spagna come i codici di Leonardo… - JoseCarlosRRuiz : I partiti di unità nazionale nella storia di #Cuba. Il #10aprile 1892, #JoséMartí fondò il Partito Rivoluzionario C… - JakVader : RT @Mirko92982183: @lasprovincias Spagna Francia e Italia siamo nelle stesse condizioni con questi criminali che arrivano dall Africa, poco… - sportli26181512 : Dalla Spagna: non solo Samp, il Valencia ci prova per Ranieri: Il rinnovo con la Sampdoria non è l'unica opzione pe… - BombeDiVlad : ???? DALLA SPAGNA - Il #Barcellona accelera per Eric #Garcia #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -