Covid, Bce: campagna vaccinale cruciale. Ma forte ripresa nella seconda parte del 2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Banca Centrale Europea ha presentato oggi, 14 aprile, il rapporto annuale 2020 al Parlamento europeo, dove descrive l'analisi di vulnerabilità al Covid. E sostiene che le misure di bilancio a sostegno dell'economia reale, nel 2020, hanno protetto le banche dal buona parte delle perdite sui loro prestiti e sarà cruciale continuare ad assicurare l'efficacia di questi aiuti L'articolo proviene da Firenze Post.

