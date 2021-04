(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 32 iper coronavirus,14, in. Si tratta di 25 uomini e 7 donne con età media di 80 anni. Quando si fermeranno questi numeri? I vaccini arriveranno in quantoità sufficiente e senza controindicazioni? In attesa di rispondere a queste domande, che francamente mettono angoscia, si va avanti. Scoprendo che i nuoviati sono 1.168 L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Coronavius in Toscana: altri 32 morti, oggi 14 aprile 2021. La strage continua. E 1.168 contagi -

Il numero dei morti a Prato e provincia non è un record ma quasi per l'epidemia di Covid. I nuovi contagiati oggi sono 97 ...