Cittadinanza a Patrick Zaki | il Senato ha battuto un colpo | ora il governo smetta con l’incoerenza

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’approvazione da parte deldella mozione che impegna ilad avviare l’iter per concedere laitaliana aè un atto importante, che dimostra come la vicenda dello studente egiziano dell’Università di Bologna che ha superato i 14 mesi di detenzione sia una priorità che il Parlamento italiano intende affrontare e continuare a seguire con attenzione. La speranza è che, sebbene il percorso rischi di essere lungo e tortuoso (si pensi ad esempio a quanto potrà essere difficile peresprimere solennemente il consenso), la concessione dellaitaliana, oltre a ribadire che questa è una vicenda di violazione dei diritti umani che riguarda anche il nostro paese, possa favorire anche la scarcerazione. Il Parlamento dunque ...

Via libera dall'Aula del Senato allaitaliana aZaki , lo studente agli arresti dal 7 febbraio del 2020 in Egitto. L'ordine del giorno presentato è stato approvato con 208 sì, nessun contrario e 33 astenuti. Tra gli ......contrario l'ordine del giorno che impegna il governo 'ad avviare tempestivamente mediante le competenti istituzioni le necessarie verifiche al fine di conferire aGeorge Zaki la...208 i voti a favore, nessuno contrario e 33 gli astenuti ...Patrick Zaki, avviato l’iter per conferire la cittadinanza allo studente egiziano di Bologna detenuto da oltre un anno senza processo Per conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, oggi il ...