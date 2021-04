Bitcoin supera i 64.000 $ prima della quotazione di Coinbase (Di mercoledì 14 aprile 2021) La principale criptovaluta ha fissato un nuovo massimo storico vicino a $ 65.000 mentre il mercato guarda la quotazione di Coinbase sul NASDAQ in giornata Bitcoin è cresciuto di oltre il 5% nelle ultime 24 ore, stabilendo ieri un nuovo massimo storico sopra i 64.000 $. La principale criptovaluta potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore e superare i $ 65k mentre il mercato si prepara per la quotazione di azioni Coinbase della giornata. La coppia BTC / USD ha ieri superato con successo la zona di resistenza principale di $ 61.120, dopo aver trascorso gli ultimi giorni con un trading di circa $ 60k. Ciò ha consentito ai bulls di spingere più in alto e BTC ha registrato ulteriori guadagni sopra il punto di resistenza di $ ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 14 aprile 2021) La principale criptovaluta ha fissato un nuovo massimo storico vicino a $ 65.000 mentre il mercato guarda ladisul NASDAQ in giornataè cresciuto di oltre il 5% nelle ultime 24 ore, stabilendo ieri un nuovo massimo storico sopra i 64.000 $. La principale criptovaluta potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore ere i $ 65k mentre il mercato si prepara per ladi azionigiornata. La coppia BTC / USD ha ierito con successo la zona di resistenza principale di $ 61.120, dopo aver trascorso gli ultimi giorni con un trading di circa $ 60k. Ciò ha consentito ai bulls di spingere più in alto e BTC ha registrato ulteriori guadagni sopra il punto di resistenza di $ ...

