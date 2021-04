Basket, Serie A 2020/2021: Trento domina Trieste, l’Olimpia Milano passa a Sassari (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Dolomiti Energia Trentino supera 81-69 l’Allianz Trieste nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Basket di Serie A 2020/2021; importantissimo successo anche per l’Olimpia Milano, che passa a Sassari con il punteggio di 85-73 e torna al comando della classifica. RISULTATI E CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di una partenza eccezionale, dominando per più di metà del primo quarto e lasciando i propri avversari a zero punti. I friulani danno la netta impressione di essere completamente assenti dalla gara, infatti, Trento trova un’autostrada davanti a sé per incrementare il gap di quasi venti punti (24-5). Nel secondo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Dolomiti Energia Trentino supera 81-69 l’Allianznel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano didi; importantissimo successo anche per, checon il punteggio di 85-73 e torna al comando della classifica. RISULTATI E CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di una partenza eccezionale,ndo per più di metà del primo quarto e lasciando i propri avversari a zero punti. I friulani danno la netta impressione di essere completamente assenti dalla gara, infatti,trova un’autostrada davanti a sé per incrementare il gap di quasi venti punti (24-5). Nel secondo ...

