Avanti un altro, incidente per il “Bonus” Daniel Nilsson. Paolo Bonolis: “Si è sfasciato la testa” (Di mercoledì 14 aprile 2021) incidente per Daniel Nilsson, il “Bonus” di Avanti un altro. È stato Paolo Bonolis ad annunciare al pubblico l’accaduto, spiegando il motivo della sua assenza. “Si è sfasciato la testa cadendo dalla bicicletta – ha fatto sapere il conduttore del quiz show di Canale 5 -. È un cretino“. Intanto al suo posto è arrivato l'”Uomo Tigre”: “Simbolo erotico di tutte le donne italiane? Mi viene una malinconia”, ha ironizzato Bonolis. Non si conoscono i dettagli e la dinamica dell’incidente avuto da Daniel Nilsson ma il “Bonus” ha già tranquillizzato i suoi follower sui social sulle sue condizioni di salute. Presto, quindi, dovrebbe tornare ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021)per, il “” diun. È statoad annunciare al pubblico l’accaduto, spiegando il motivo della sua assenza. “Si èlacadendo dalla bicicletta – ha fatto sapere il conduttore del quiz show di Canale 5 -. È un cretino“. Intanto al suo posto è arrivato l'”Uomo Tigre”: “Simbolo erotico di tutte le donne italiane? Mi viene una malinconia”, ha ironizzato. Non si conoscono i dettagli e la dinamica dell’avuto dama il “” ha già tranquillizzato i suoi follower sui social sulle sue condizioni di salute. Presto, quindi, dovrebbe tornare ad ...

Advertising

marcodimaio : Isole #covidfree, regioni che annunciano date di riapertura: le singole fughe in avanti del #turismo credo che non… - RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - CarloCalenda : Quando un elettore del PD inizia a twittare le vignette de il Fatto capisci chi ha avuto la meglio tra PD e 5S nel… - mar_jsss : RT @Carlaaccardo: Questo video è la dimostrazione che si sta preferendo mettere al centro altro ( trash e litigi tra professori) e non il t… - Sara12448702 : RT @Carlaaccardo: Questo video è la dimostrazione che si sta preferendo mettere al centro altro ( trash e litigi tra professori) e non il t… -