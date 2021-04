UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 14 aprile 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 14 aprile 2021: Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 19 al 23 aprile 2021 Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha incontrato Pietro Abbate (Simon Grechi), ma ora si chiede cosa stia nascondendo quell’uomo misterioso. Clara (Imma Pirone) cerca di non ricascarci: nutre ancora dei sentimenti verso Alberto Palladini (Maurizio Aiello) ma non intende cedere. Rossella (Giorgia Gianetiempo) ottiene una nuova conferma di quanto Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sia emotivamente coinvolto da Clara. Speranza (MariaSOLE Di Maio) non si rende conto di portare scompiglio nella vita sia di Vittorio (Amato D’Auria) ... Leggi su tvsoap (Di martedì 13 aprile 2021)di Unalin onda14: Leggi anche: UNALdal 19 al 23Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha incontrato Pietro Abbate (Simon Grechi), ma ora si chiede cosa stia nascondendo quell’uomo misterioso. Clara (Imma Pirone) cerca di non ricascarci: nutre ancora dei sentimenti verso Alberto Palladini (Maurizio Aiello) ma non intende cedere. Rossella (Giorgia Gianetiempo) ottiene una nuova conferma di quanto Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sia emotivamente coinvolto da Clara. Speranza (MariaDi Maio) non si rende conto di portare scompiglio nella vita sia di Vittorio (Amato D’Auria) ...

