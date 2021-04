Spotify lancia Car Thing | il suo primo dispositivo per l’infotainment in auto

(Di martedì 13 aprile 2021)ha ufficializzato l’arrivo sul mercato di Carpensato pernellemobili: quanto costa e quando arriverà.arriva anche nei veicoli con il suofisico completamente pensato pernellemobili: il prodotto in questione si chiama Care mira a sfidare Echo(o quasi) e altri dispositivi pensati per la smart car. Come? Offrendo un’esperienza di ascolto in“più fluida” e personalizzata su ogni veicolo. L'articolo proviene da HelpMeTech.

Spotify ha ufficializzato l'arrivo sul mercato di Car Thing, dispositivo pensato per l'infotainment nelle automobili: quanto costa e quando arriverà. Da Spotify arriva, ma solo per il mercato USA, un sistema di intrattenimento per auto, con schermo touch e una grande manopola.