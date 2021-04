San Basilio | banditi entrano in banca da buco | rapina sventata da Polizia

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma –indallaquesta mattina alle 8.30 circa, nella filiale San Paolo all’angolo tra via del Casale di Sane via Nomentana, a Roma. Duearmati di pistola, dopo essere entrati nella filiale da unsul muro scavato probabilmente nella notte, hanno atteso l’arrivo degli impiegati per poi minacciarli. La scena pero’ e’ stata notata da un uomo al bancomat che ha subito dato l’allarme. Immediato l’intervento degli agenti del Distretto di San, che sono arrivati sul posto poco dopo, prima che i duetori entrassero in azione e mettessero le mani sul denaro. L’arrivo degli agenti ha innescato la fuga dei due attraverso ilda cui erano entrati. Un tentativo ...