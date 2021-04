L'influencer Ferragni spopola sul mercato con la nuove borracce, già terminate. (Di martedì 13 aprile 2021) La nuova "Clima Bottle" di Chiara Ferragni è un successo, la borraccia già Sold Out in 50 minuti. I Fan ora reclamano nuovi riassortimenti Chiara Ferragni lancia sul mercato la sua “borraccia” e va subito Sold Out dopo 50 minuti. È Polemica su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) La nuova "Clima Bottle" di Chiaraè un successo, la borraccia già Sold Out in 50 minuti. I Fan ora reclamano nuovi riassortimenti Chiaralancia sulla sua “borraccia” e va subito Sold Out dopo 50 minuti. È Polemica su Notizie.it.

Advertising

pojetti : Dopo il blocco di Johnson, la Ferragni si fa avanti: “affidatevi a Pantène”. #influencer - JustHungrier : Ma che pazzesca, abbiamo in casa l'influencer di moda più importante al mondo che tra l'altro ha sempre sputtanato… - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Chiara Ferragni e Tod's: l'influencer nel cda del brand - Inside Marketing… - infoitcultura : Chiara Ferragni, oltre all'influencer c'è di più - messveneto : L’effetto Ferragni su Tod’s vale 220 milioni di euro: in tre giorni recuperate le perdite di un anno a Piazza Affar… -