L’altro grande amore del principe Filippo: la Royal Navy (Di martedì 13 aprile 2021) Le navi da guerra della Marina britannica hanno dato l’ultimo saluto al principe Filippo sparando a salve decine di colpi di cannone. Per onorare il suo glorioso passato nella Royal Navy, ricordato anche dalle nuove foto postate sul profilo Instagram della famiglia reale. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) Le navi da guerra della Marina britannica hanno dato l’ultimo saluto al principe Filippo sparando a salve decine di colpi di cannone. Per onorare il suo glorioso passato nella Royal Navy, ricordato anche dalle nuove foto postate sul profilo Instagram della famiglia reale.

