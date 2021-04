Italia-Usa: Mattarella, 'legame profondo e convinto per libertà e democrazia' (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Nell'anno in cui la Repubblica Italiana celebra il 160mo anniversario di vita dell'unità del Paese, ricorrono anche i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti d'America, avviate il 13 aprile del 1861. Un lungo cammino abbiamo percorso insieme da allora. La nostra profonda amicizia si è progressivamente rafforzata negli ultimi settantacinque anni, radicandosi nella comune adesione ai valori di libertà, pace, democrazia". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "I costanti e fecondi scambi sociali e culturali tra i nostri popoli -ricorda il Capo dello Stato- la alimentano, così come il contributo fornito dalla ampia e operosa comunità di origine Italiana negli Usa e dai cittadini statunitensi residenti nel nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Nell'anno in cui la Repubblicana celebra il 160mo anniversario di vita dell'unità del Paese, ricorrono anche i 160 anni delle relazioni diplomatiche trae Stati Uniti d'America, avviate il 13 aprile del 1861. Un lungo cammino abbiamo percorso insieme da allora. La nostra profonda amicizia si è progressivamente rafforzata negli ultimi settantacinque anni, radicandosi nella comune adesione ai valori di, pace,". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio. "I costanti e fecondi scambi sociali e culturali tra i nostri popoli -ricorda il Capo dello Stato- la alimentano, così come il contributo fornito dalla ampia e operosa comunità di originena negli Usa e dai cittadini statunitensi residenti nel nostro ...

