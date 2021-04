Grab sbarca a Wall Street con la quotazione tramite SPAC più grande di sempre

(Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) –, il piùservizio di trasporto (con un servizio simile a Uber) e consegna di cibo nel sud-est asiatico, sbarcherà ain quella che è ad oggi la più. La società di Singapore si unirà a Altimeter Growth per iniziare le negoziazioni sul Nasdaq, con il simbolo, nei prossimi mesi. L’operazione valuta39,6 miliardi di dollari. La cifra include include più di 4 miliardi di dollari di investimenti PIPE (private investment in pubblic equity) sottoscritti da investitori tra cui BlackRock, Fidelity International e T. Rowe Price Group. La società era stata valutata poco più di 16 miliardi di dollari l’anno scorso, e l’operazione porterà grandi plusvalenze ...

Ultime Notizie dalla rete : Grab sbarca

Il Messaggero

