Giappone, arriva l'ok per il rilascio di acque radioattive nell'Oceano (Di martedì 13 aprile 2021) Le acque radioattive provenienti dal reattore nucleare di Fukushima potranno essere rilasciate nell'Oceano: lo ha stabilito il Governo del Giappone Importante novità proveniente dal Giappone che potrebbe segnare una nuova importante proteste da parte degli ambientalisti. Il Governo ha approvato il piano per poter rilasciare le acque provenienti dal reattore nucleare di Fukushima con arrivo direttamente nell'Oceano. Il progetto partirà ufficialmente tra due anni ed ha uno scopo ben preciso: l'acqua radioattiva sarà filtrata, diluita e lavorata per abbattere i livelli di radiazione. Un processo che durerà per almeno una decina d'anni prima di essere completato, dopo anni ed anni di importanti dibattiti in merito al piano elaborato.

